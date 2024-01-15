Пугина Марья Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Пугина) Татьяна Евстафьева
Отец ребёнка: Пугин Евсевий (Евстафий) Леонтьев
Рождение ребёнка
14.06.1855
Отец ребёнка: Пугин Евсевий (Евстафий) Леонтьев
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Пугин Евсевий (Евстафий) Леонтьев
Смерть
Неизвестно