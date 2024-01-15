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Пугина Марья Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Евсевий (Евстафий) Леонтьев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Пугина) Татьяна Евстафьева

Отец ребёнка: Пугин Евсевий (Евстафий) Леонтьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.06.1855

Сын: Пугин Терентий Евстафьев

Отец ребёнка: Пугин Евсевий (Евстафий) Леонтьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Пугин Сергей Евстафьев

Отец ребёнка: Пугин Евсевий (Евстафий) Леонтьев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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