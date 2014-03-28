Михайлов Харлампий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Михайлов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Зинаида Харлампиевна
Мать ребёнка: Михайлова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
06.08.1925
Дочь: Скоробогатова Алимпиада Харлампиевна
Мать ребёнка: Михайлова Пелагея Яковлевна
СССР Брянская область Новозыбковский район село Святск
Рождение ребёнка
1927
Сын: Михайлов Арсентий Харлампьевич
Мать ребёнка: Михайлова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ольга Харлампиевна
Мать ребёнка: Михайлова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Александра Харлампиевна
Мать ребёнка: Михайлова Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Евгения Харлампиевна
Мать ребёнка: Михайлова Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
1974
Причина смерти: Умер от рака носа