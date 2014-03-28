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Михайлов Харлампий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Михайлов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Зинаида Харлампиевна

Мать ребёнка: Михайлова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
06.08.1925

Дочь: Скоробогатова Алимпиада Харлампиевна

Мать ребёнка: Михайлова Пелагея Яковлевна

СССР Брянская область Новозыбковский район село Святск
Рождение ребёнка
1927

Сын: Михайлов Арсентий Харлампьевич

Мать ребёнка: Михайлова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ольга Харлампиевна

Мать ребёнка: Михайлова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Александра Харлампиевна

Мать ребёнка: Михайлова Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Евгения Харлампиевна

Мать ребёнка: Михайлова Пелагея Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Пелагея Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
1974
Причина смерти: Умер от рака носа
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