Калинин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1949

Дата смерти

24.06.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1949

Отец: Калинин Николай Леонтьевич

Мать: Калинина (Подчерерцева) Ольга Ефимовна

Рождение ребёнка
19.03.1971

Дочь: Есовеева (Калинина) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Калинина (Тюлькина) Надежда Евгеньевна

Лоза, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1974

Дочь: Калинина Елена Александровна

Мать ребёнка: Калинина (Тюлькина) Надежда Евгеньевна

Рождение ребёнка
25.05.1977

Дочь: Лекомцева (Калинина) Алла Александровна

Мать ребёнка: Калинина (Тюлькина) Надежда Евгеньевна

Смерть
24.06.2022

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