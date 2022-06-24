Калинин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1949
Дата смерти24.06.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1949
Рождение ребёнка
19.03.1971
Дочь: Есовеева (Калинина) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Калинина (Тюлькина) Надежда Евгеньевна
Лоза, Игринский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1974
Дочь: Калинина Елена Александровна
Мать ребёнка: Калинина (Тюлькина) Надежда Евгеньевна
Рождение ребёнка
25.05.1977
Дочь: Лекомцева (Калинина) Алла Александровна
Мать ребёнка: Калинина (Тюлькина) Надежда Евгеньевна
Смерть
24.06.2022