Хрусталёва (Подустова) Мария Зиновеевна
Место рожденияОрловской область, Дмитровский район, село Плоское
Дата рождения12.09.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Орловской область, Дмитровский район, село Плоское
Рождение ребёнка
07.12.1966
Дочь: Меркулова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Хрусталёв Владимир Иванович
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область