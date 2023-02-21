Хрусталёва (Подустова) Мария Зиновеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрусталёва (Подустова) Мария Зиновеевна

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Место рождения

Орловской область, Дмитровский район, село Плоское

Дата рождения

12.09.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловской область, Дмитровский район, село Плоское
Рождение ребёнка
07.12.1966

Дочь: Меркулова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Хрусталёв Владимир Иванович

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
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