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Лезина Светлана Геннадьевна
Лезина Светлана Геннадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.01.1968
Пол
Женский
Отец
Лезин Геннадий Павлович
1944 г.р.
Мать
Шерстнева Любовь Артемьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГТ
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События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1968
Отец:
Лезин Геннадий Павлович
Мать:
Шерстнева Любовь Артемьевна
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