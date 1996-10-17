Ефимова Клавдия Васильевна
Место рожденияСмоленская область, Износовский район, село Вадицкое
Дата рождения10.03.1923
Дата смерти17.10.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1923
Отец: не указан
Смоленская область, Износовский район, село Вадицкое
Рождение ребёнка
16.12.1955
Дочь: Овсянникова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Ефанкин Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1996