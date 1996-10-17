Ефимова Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимова Клавдия Васильевна

Ефимова Клавдия Васильевна

avatar

Место рождения

Смоленская область, Износовский район, село Вадицкое

Дата рождения

10.03.1923

Дата смерти

17.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1923

Отец: не указан

Мать: Ефимова Евдокия Прохоровна

Смоленская область, Износовский район, село Вадицкое
Рождение ребёнка
16.12.1955

Дочь: Овсянникова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Ефанкин Михаил Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефанкин Михаил Михайлович

Смерть
17.10.1996
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close