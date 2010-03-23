Акшенцева Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкшенцева Мария Павловна

Акшенцева Мария Павловна

Место рождения

Слободка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.04.2027

Дата смерти

23.03.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1955

Сын: Акшенцев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Акшенцев Александр Антонович

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1964

Сын: Акшенцев Александр Александрович

Отец ребёнка: Акшенцев Александр Антонович

Смерть
23.03.2010
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение
20.04.2027

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.