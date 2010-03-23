Акшенцева Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения20.04.2027
Дата смерти23.03.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1955
Сын: Акшенцев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Акшенцев Александр Антонович
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1964
Сын: Акшенцев Александр Александрович
Отец ребёнка: Акшенцев Александр Антонович
Смерть
23.03.2010
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение
20.04.2027
Отец: не указан
Мать: не указана