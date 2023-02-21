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Тимошенко Евдоким Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимошенко Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1905 ст.

Дочь: Наталия Евдокимовна

Мать ребёнка: Тимошенко Мария (Саввична)

Рождение ребёнка
15.07.1914

Дочь: Полунина Ульяна Евдокимовна

Мать ребёнка: Тимошенко Мария (Саввична)

Курская губерния, Грайворонский уезд, Высоковская волость, хутор Ищенков
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София Евдокимовна

Мать ребёнка: Тимошенко Мария (Саввична)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошенко Мария (Саввична)

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Курская губерния, Грайворонский уезд, Высоковская волость, хутор Ищенков
Смерть
1916
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