Тимошенко Евдоким Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимошенко Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1905 ст.
Дочь: Наталия Евдокимовна
Мать ребёнка: Тимошенко Мария (Саввична)
Рождение ребёнка
15.07.1914
Дочь: Полунина Ульяна Евдокимовна
Мать ребёнка: Тимошенко Мария (Саввична)
Курская губерния, Грайворонский уезд, Высоковская волость, хутор Ищенков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: София Евдокимовна
Мать ребёнка: Тимошенко Мария (Саввична)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Курская губерния, Грайворонский уезд, Высоковская волость, хутор Ищенков
Смерть
1916