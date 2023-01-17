Есипова (Козырева) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есипова (Козырева) Софья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Есипов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Есипов Сергей Сергеевич

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есипов Сергей Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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