Каржавин Сергей Корнилович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Каржавин Корнило Базалеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1878
Сын: Каржавин Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Каржавина (Бобылева) Феоктиста Терентьевна
Воспреемники: крестьянин Михаил Терентьевич Бобылев и крестьянская жена Анастасия Максимовна Шилова (ГАСО 6-21-85,1878г)
Смерть
Неизвестно