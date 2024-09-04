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Каржавин Сергей Корнилович

Место рождения

Талица, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Каржавин Корнило Базалеевич

Мать: не указана

Талица, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каржавина (Бобылева) Феоктиста Терентьевна

Рождение ребёнка
04.05.1878

Сын: Каржавин Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Каржавина (Бобылева) Феоктиста Терентьевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Воспреемники: крестьянин Михаил Терентьевич Бобылев и крестьянская жена Анастасия Максимовна Шилова (ГАСО 6-21-85,1878г)
Смерть
Неизвестно

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