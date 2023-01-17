Филиппова (Попова) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1963
Отец: Попов Иван
Мать: Попова Таисия
Рождение ребёнка
16.09.1984
Дочь: Поженская Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Филиппов Владимир Станиславович
Рождение ребёнка
01.07.1986
Сын: Филиппов Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Филиппов Владимир Станиславович
Бракосочетание
Неизвестно