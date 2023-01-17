Филиппова (Попова) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Попова) Светлана Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1963

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1963

Отец: Попов Иван

Мать: Попова Таисия

Рождение ребёнка
16.09.1984

Дочь: Поженская Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Филиппов Владимир Станиславович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1986

Сын: Филиппов Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Филиппов Владимир Станиславович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Владимир Станиславович

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