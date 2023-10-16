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Сеферова Василина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Варвара Левтеровна

Отец ребёнка: Сеферов Левтер Александрович

p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Левтеровна

Отец ребёнка: Сеферов Левтер Александрович

p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анастасия Левтеровна

Отец ребёнка: Сеферов Левтер Александрович

p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеферов Левтер Александрович

Смерть
Неизвестно
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