Сеферова Василина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Варвара Левтеровна
Отец ребёнка: Сеферов Левтер Александрович
p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Левтеровна
Отец ребёнка: Сеферов Левтер Александрович
p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анастасия Левтеровна
Отец ребёнка: Сеферов Левтер Александрович
p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно