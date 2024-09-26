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Куликов Всеволод Васильевич

Место рождения

Шадринск, город Шадринск, Курганская область

Дата рождения

22.04.1917

Дата смерти

26.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1917

Отец: Куликов Василий Иванович

Мать: Куликова (Ксенофонтова) Екатерина Васильевна

Шадринск, город Шадринск, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова (Игишева) Екатерина Вонифатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова (Игишева) Екатерина Вонифатьевна

Рождение ребёнка
21.01.1932

Сын: Куликов Роберт Всеволодович

Мать ребёнка: Куликова (Игишева) Екатерина Вонифатьевна

Рождение ребёнка
09.01.1939

Сын: Куликов Всеволод Всеволодович

Мать ребёнка: Куликова (Игишева) Екатерина Вонифатьевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
16.03.1942

Дочь: Маленьких (Куликова) Гастелла Всеволодовна

Мать ребёнка: Куликова (Игишева) Екатерина Вонифатьевна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
26.02.1990
Омск, город Омск, Омская область

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