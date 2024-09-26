Куликов Всеволод Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.04.1917
Дата смерти26.02.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куликова (Игишева) Екатерина Вонифатьевна
Рождение ребёнка
21.01.1932
Сын: Куликов Роберт Всеволодович
Мать ребёнка: Куликова (Игишева) Екатерина Вонифатьевна
Рождение ребёнка
09.01.1939
Сын: Куликов Всеволод Всеволодович
Мать ребёнка: Куликова (Игишева) Екатерина Вонифатьевна
Рождение ребёнка
16.03.1942
Дочь: Маленьких (Куликова) Гастелла Всеволодовна
Мать ребёнка: Куликова (Игишева) Екатерина Вонифатьевна
Смерть
26.02.1990