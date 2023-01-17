Емельянова (Сазонова) Галина Степановна
Место рождения
Дата рождения30.06.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1972
Дочь: Насретдинова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Емельянов Александр Петрович
Рождение ребёнка
11.08.1979
Дочь: Гаврилова Елена Александровна
Отец ребёнка: Емельянов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно