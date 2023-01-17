Емельянова (Сазонова) Галина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Сазонова) Галина Степановна

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Место рождения

Княжая Губа, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область

Дата рождения

30.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Княжая Губа, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
18.08.1972

Дочь: Насретдинова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Емельянов Александр Петрович

Зеленоборский, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
11.08.1979

Дочь: Гаврилова Елена Александровна

Отец ребёнка: Емельянов Александр Петрович

Зеленоборский, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Александр Петрович

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