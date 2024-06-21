Ураков Гаврил Филипов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1834
Отец: Ураков Филип Иванов
Год рождения вычислен по РС 1850
Упоминание
25.07.1850
Упоминается в возрасте 16 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 320об, №80)
Бракосочетание
До 1856
Жена: Уракова Марфа Филимонова
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Мать ребёнка: Уракова Марфа Филимонова
Год рождения вычислен по РС 1858
Упоминание
05.03.1858
Упоминается в возрасте 22 лет в РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 041об, №80)
Смерть
Неизвестно