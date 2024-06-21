Ураков Гаврил Филипов Вычислено 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ураков Гаврил Филипов

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1804 г.р.

Жена

Вычислено 1835 г.р.

Дети

Вычислено 1857 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834

Отец: Ураков Филип Иванов

Мать: Уракова Устинья Митрофанова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1850
Упоминание
25.07.1850
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 16 лет в РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 320об, №80)
Бракосочетание
До 1856

Жена: Уракова Марфа Филимонова

Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Сын: Ураков Захар Гаврилов

Мать ребёнка: Уракова Марфа Филимонова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1858
Упоминание
05.03.1858
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 22 лет в РС 1858 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1921, лист 041об, №80)
Смерть
Неизвестно

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