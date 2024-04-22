Фильшин Терентий Феодоров
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1851
(Л. 980 об. 981) брак №11 20 октября жених деревни Избной собственник Терентий Феодоров Фильшин, православнаго вероисповедания, первым браком, 18 лет, невеста той же деревни собственница девица Марфа ... Показать все
Бракосочетание
20.10.1869
Смерть
Неизвестно