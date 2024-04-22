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Фильшин Терентий Феодоров

Место рождения

Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
(Л. 980 об. 981) брак №11 20 октября жених деревни Избной собственник Терентий Феодоров Фильшин, православнаго вероисповедания, первым браком, 18 лет, невеста той же деревни собственница девица Марфа ... Показать все
Бракосочетание
20.10.1869

Жена: Фильшина Марфа Космина (Кузьминична)

Избное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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