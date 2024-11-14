Кузьменко Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКузьменко Николай

Кузьменко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сердюк Надежда Никитична

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сердюк Надежда Никитична

село Могиляны, Запорожская область, Черниговский район
Смерть
Неизвестно

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