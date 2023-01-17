Колесников Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1895
Дата смерти30.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
26.10.1924
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Колесникова Марина Николаевна
Рождение ребёнка
12.07.1930
Сын: Колесников Илья Сергеевич
Мать ребёнка: Колесникова Марина Николаевна
Смерть
30.03.1943
Германия г.Арнольдсвайлер
Умер в концлагере