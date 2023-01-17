Колесников Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Сергей Иванович

Колесников Сергей Иванович

avatar

Место рождения

Благовка

Дата рождения

01.01.1895

Дата смерти

30.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1918

Жена: Колесникова Марина Николаевна

Рождение ребёнка
26.10.1924

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Колесникова Марина Николаевна

Черников, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.07.1930

Сын: Колесников Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Колесникова Марина Николаевна

Черников, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
30.03.1943
Германия г.Арнольдсвайлер
Умер в концлагере
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close