Мельников Виктор Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельников Виктор Илларионович

Мельников Виктор Илларионович

avatar

Место рождения

Volgograd Oblast Russia

Дата рождения

11.05.1939

Дата смерти

18.02.2000

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1939

Отец: Мельников Илларион Петрович

Мать: Мельникова Наталья Петровна

Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Termez, Surxondaryo Region Uzbekistan
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Termez, Surxondaryo Region Uzbekistan
Смерть
18.02.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close