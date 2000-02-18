Мельников Виктор Илларионович
Место рожденияVolgograd Oblast Russia
Дата рождения11.05.1939
Дата смерти18.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1939
Volgograd Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Termez, Surxondaryo Region Uzbekistan
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Termez, Surxondaryo Region Uzbekistan
Смерть
18.02.2000