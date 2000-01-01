Потапова Алимпиада Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Алимпиада Владимировна

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Место рождения

Смоленская область город Велиж

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская область город Велиж
Рождение ребёнка
01.01.1946

Сын: Потапов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Великолукская область Усмынский район деревня Починки
Смерть
Неизвестно
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