Потапова Алимпиада Владимировна
Место рожденияСмоленская область город Велиж
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смоленская область город Велиж
Рождение ребёнка
01.01.1946
Сын: Потапов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Великолукская область Усмынский район деревня Починки
Смерть
Неизвестно