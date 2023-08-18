Мартусевич (Тереня) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартусевич (Тереня) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масловская (Мартусевич) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Мартусевич Николай Стефанович

Рождение ребёнка
30.06.1937

Сын: Мартусевич Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Мартусевич Николай Стефанович

Девино, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1942

Дочь: (Мартусевич) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Мартусевич Николай Стефанович

Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1942

Дочь: Ильинич (Мартусевич) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Мартусевич Николай Стефанович

Смольяны, Оршанский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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