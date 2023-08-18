Мартусевич (Тереня) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масловская (Мартусевич) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Мартусевич Николай Стефанович
Рождение ребёнка
30.06.1937
Сын: Мартусевич Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Мартусевич Николай Стефанович
Девино, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Около 1942
Дочь: (Мартусевич) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Мартусевич Николай Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1942
Дочь: Ильинич (Мартусевич) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Мартусевич Николай Стефанович
Смерть
Неизвестно