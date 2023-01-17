Яковлева (Петрова) Надежда Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1915 ст.
Дата смерти29.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1915 ст.
Отец: Петров Дмитрий Николаевич
Мать: Петрова Анна Ильинична
Бракосочетание
17.07.1935
Рождение ребёнка
07.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
06.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Евгений Михайлович
Бракосочетание
?.08.1945
Лобня, Лобня, Московская область
Смерть
29.08.1985