Яковлева (Петрова) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Петрова) Надежда Дмитриевна

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

18.10.1915 ст.

Дата смерти

29.08.1985

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Муж

1908 г.р.
1919 г.р.

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1915 ст.

Отец: Петров Дмитрий Николаевич

Мать: Петрова Анна Ильинична

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
17.07.1935

Муж: Яковлев Евгений Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Евгений Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Евгений Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
?.08.1945

Муж: Караулов Николай Васильевич

Лобня, Лобня, Московская область
Смерть
29.08.1985
Москва, город федерального значения Москва
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