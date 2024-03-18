Левичёв Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Левичёв Владимир Иванович
Мать ребёнка: (Большанина) Ангелина Акимовна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Левичёва) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: (Большанина) Ангелина Акимовна
Смерть
1975