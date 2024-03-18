Левичёв Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левичёв Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Большанина) Ангелина Акимовна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Левичёв Владимир Иванович

Мать ребёнка: (Большанина) Ангелина Акимовна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Левичёва) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: (Большанина) Ангелина Акимовна

Смерть
1975

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