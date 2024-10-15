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Дубянский Емельян Сидорович

Место рождения

Нежин, Чернігівська область

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

1849 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Дубянский Сидор

Мать: не указана

Нежин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Дубянский Никита Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Дубянский Андрей Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Дубянский Наум Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Дубянская Анастасия Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1849 ст.
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

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