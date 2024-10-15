Дубянский Емельян Сидорович
Место рождения
Дата рождения1785 ст.
Дата смерти1849 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: Дубянский Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Сын: Дубянский Никита Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Дубянский Андрей Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Дубянский Наум Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Дубянская Анастасия Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1849 ст.