Коваленко Мария Николаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Коваленко Фома Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Фоминична
Отец ребёнка: Коваленко Фома Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Фоминична
Отец ребёнка: Коваленко Фома Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно