Коваленко Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Мария Николаевна

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Место рождения

Ведильцы, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Коваленко Афанасий Фомич

Отец ребёнка: Коваленко Фома Павлович

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Фоминична

Отец ребёнка: Коваленко Фома Павлович

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Фоминична

Отец ребёнка: Коваленко Фома Павлович

Ведильцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Фома Павлович

Смерть
Неизвестно
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