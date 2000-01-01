Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын 2-ой Степанович

Отец ребёнка: Романов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: сын Степанович

Отец ребёнка: Романов Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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