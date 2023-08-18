Грац Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грац Сергей Егорович
Рождение ребёнка
19.06.1996
Дочь: Грац Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Грац Сергей Егорович
Рождение ребёнка
23.12.2005
Дочь: Грац Ванесса Егоровна
Отец ребёнка: Грац Сергей Егорович
Рождение ребёнка
18.12.2008
Дочь: Грац Николь Сергеевна
Отец ребёнка: Грац Сергей Егорович