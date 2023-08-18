Грац Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грац Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1971 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грац Сергей Егорович

Рождение ребёнка
19.06.1996

Дочь: Грац Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Грац Сергей Егорович

Рождение ребёнка
23.12.2005

Дочь: Грац Ванесса Егоровна

Отец ребёнка: Грац Сергей Егорович

Рождение ребёнка
18.12.2008

Дочь: Грац Николь Сергеевна

Отец ребёнка: Грац Сергей Егорович

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