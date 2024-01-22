Фефелова Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1952
Отец: Фефелов Петр Егорович
Рождение ребёнка
24.10.1973
Сын: Шушунин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Шушунин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
17.05.1977
Дочь: Надежда Грушина Сергеевна
Отец ребёнка: Шушунин Сергей Михайлович
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно