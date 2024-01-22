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Фефелова Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1952

Отец: Фефелов Петр Егорович

Мать: Гаврилова Фекла Федоровна

Рождение ребёнка
24.10.1973

Сын: Шушунин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Шушунин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
17.05.1977

Дочь: Надежда Грушина Сергеевна

Отец ребёнка: Шушунин Сергей Михайлович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушунин Сергей Михайлович

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