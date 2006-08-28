Круглов Тимофей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1926
Дата смерти28.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1951
Дочь: Тарасова (Круглова) Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Круглова (Дмитриева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1954
Сын: Круглов Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: Круглова (Дмитриева) Мария Ивановна
Смерть
28.08.2006