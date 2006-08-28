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Круглов Тимофей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1926

Дата смерти

28.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1926

Отец: Круглов Яков Михайлович

Мать: Круглова Антонина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круглова (Дмитриева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1951

Дочь: Тарасова (Круглова) Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Круглова (Дмитриева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1954

Сын: Круглов Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: Круглова (Дмитриева) Мария Ивановна

Смерть
28.08.2006

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