Тараканов Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1949
Дата смерти06.10.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.11.1969
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Владимир
Рождение ребёнка
17.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.10.1989
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище