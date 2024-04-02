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Тараканов Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1949

Дата смерти

06.10.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Владимир
Рождение ребёнка
17.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.10.1989
Похороны
Неизвестно
Туртапинское кладбище
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