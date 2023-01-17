Суровцов Алексей Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Суровцов Мирон
Мать: не указана
Работа или профессия
1816
Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Священник Воскресенской Брусенской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно