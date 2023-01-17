Суровцов Алексей Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцов Алексей Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Суровцов Мирон

Мать: не указана

Работа или профессия
1816
Брусноволовский Погост, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Священник Воскресенской Брусенской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Ирина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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