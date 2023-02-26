Корольков Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корольков Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1931

Дата смерти

25.11.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королькова Александра

г.Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Королькова Александра

Смерть
25.11.1993
Похороны
Неизвестно
с.Бабынино Калужской обл.
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