Корольков Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1931
Дата смерти25.11.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Королькова Александра
г.Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Королькова Александра
Смерть
25.11.1993
Похороны
Неизвестно
с.Бабынино Калужской обл.