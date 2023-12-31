Бирюков Арефей Андреев
Место рожденияПокровская слобода Тамбовский уезд
Дата рождения1722
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Бирюков Андрей Никитин
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Варвара Арефьева
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1747
Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1753
Покровская слобода Тамбовский уезд
Смерть
1760
Покровская слобода Тамбовский уезд