Бирюков Арефей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюков Арефей Андреев

Место рождения

Покровская слобода Тамбовский уезд

Дата рождения

1722

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Бирюков Андрей Никитин

Мать: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Варвара Арефьева

Мать ребёнка: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1747

Сын: Бирюков Василий Арефьев

Мать ребёнка: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
1753

Сын: Бирюков Гаврила Арефьев

Мать ребёнка: не указана

Покровская слобода Тамбовский уезд
Смерть
1760
Покровская слобода Тамбовский уезд
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