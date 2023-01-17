Бунакова (Бунакова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бунаков Иван
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Бунаков Иван
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Бунаков Иван
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Бунаков Иван
Рождение ребёнка
1807
Сын: Бунаков Иван
Отец ребёнка: Бунаков Иван
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бунаков Афонасий
Отец ребёнка: Бунаков Иван
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Бунаков Иван
Рождение ребёнка
?.02.1816
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бунаков Иван
Смерть
Неизвестно