Бунакова (Бунакова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунакова (Бунакова) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Бунаков Иван

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Бунаков Иван

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Бунаков Иван

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Бунаков Иван

Рождение ребёнка
1807

Сын: Бунаков Иван

Отец ребёнка: Бунаков Иван

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бунаков Афонасий

Отец ребёнка: Бунаков Иван

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Бунаков Иван

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1816

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бунаков Иван

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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