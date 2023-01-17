Романчук Порфирий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романчук Порфирий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1907 ст.

Сын: Романчук Григорий Порфирьевич

Мать ребёнка: Романчук Синклитикия Потаповна

Запись о рождении сделана в метрической книге Антониевской церкви села Криничное Ахтырского уезда Харьковской губернии.
Место жительства
1907 ст.
Ахтырка, Сумська область
На 1907 год - мещанин города Ахтырка Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романчук Синклитикия Потаповна

Смерть
Неизвестно
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