Карпеченкова (Ремизова) Лариса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпеченкова (Ремизова) Лариса Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.2012

Сын: Карпеченков Роман Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.2014

Дочь: Карпеченкова Полина Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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