Карпеченкова (Ремизова) Лариса Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.2012
Сын: Карпеченков Роман Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.12.2014
Дочь: Карпеченкова Полина Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности