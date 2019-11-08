Серебрякова (Пынкова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова (Пынкова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1938

Дата смерти

08.11.2019

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1938

Отец: Пынков Иван

Мать: Пынкова Екатерина

Рождение ребёнка
15.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ретивов Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
08.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ретивов Виктор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ретивов Виктор Алексеевич

Смерть
08.11.2019
Причина смерти: Рак
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