Серебрякова (Пынкова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1938
Дата смерти08.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1938
Отец: Пынков Иван
Мать: Пынкова Екатерина
Рождение ребёнка
15.07.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ретивов Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
08.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ретивов Виктор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.2019
Причина смерти: Рак