Азенков Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Разенков-Азенков Сергей
Рождение ребёнка
10.02.1915
Мать ребёнка: Сергучёва Агрипена Федосовна
Захаровка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агриппина (Грыпка)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина (Грыпка)
Смерть
Неизвестно