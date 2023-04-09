Азенков Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзенков Иван Сергеевич

Азенков Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Разенков-Азенков Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1915

Сын: Азенков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Сергучёва Агрипена Федосовна

Захаровка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергучёва Агрипена Федосовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубовец Пётр Иванович

Мать ребёнка: Агриппина (Грыпка)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина (Грыпка)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close