Жеребцова Харитинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жеребцов Сергей Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жеребцов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жеребцов Кирилл Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жеребцова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жеребцова Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Жеребцов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жеребцова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Жеребцов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чулкова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Жеребцов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жеребцова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Жеребцов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жеребцова Прасковья
Отец ребёнка: Жеребцов Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно