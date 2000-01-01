Жеребцова Харитинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцова Харитинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жеребцов Сергей Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жеребцов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жеребцов Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жеребцова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жеребцова Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Жеребцов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жеребцова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Жеребцов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чулкова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Жеребцов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жеребцова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Жеребцов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жеребцова Прасковья

Отец ребёнка: Жеребцов Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жеребцов Сергей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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