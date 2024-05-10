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Введенский Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.05.2024

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Введенский Василий Викторович

Мать ребёнка: Пичугина Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Введенская Елена Викторовна

Мать ребёнка: Пичугина Зоя Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичугина Зоя Михайловна

Смерть
10.05.2024
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Похоронен на Тихвинском кладбище г. Арзамас

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