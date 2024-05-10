Введенский Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.05.2024
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Введенский Василий Викторович
Мать ребёнка: Пичугина Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Введенская Елена Викторовна
Мать ребёнка: Пичугина Зоя Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пичугина Зоя Михайловна
Смерть
10.05.2024
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Похоронен на Тихвинском кладбище г. Арзамас