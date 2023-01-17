де Лазари Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения30.06.1838
Дата смерти12.10.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1864 по 1874
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1864
Одесса, Украина
Место жительства
С 1874 по 1903
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.10.1903