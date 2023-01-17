де Лазари Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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де Лазари Константин Николаевич

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Место рождения

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

30.06.1838

Дата смерти

12.10.1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
С 1864 по 1874
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1864
Одесса, Украина
Место жительства
С 1874 по 1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.10.1903
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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