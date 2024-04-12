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Григорий Федоров

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1806 г.р.

Жена

Вычислено 1849 г.р.

Дети

Вычислено 1868 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: Федор Петров

Мать: Елена Антонова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1853
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1868

Дочь: Анисья Григорьева

Мать ребёнка: Евдокия Родионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Родионова

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной кестьянин Хлебникова, И.Вейденгаммера, с 1844 г. дворовый А.И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869
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