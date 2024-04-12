Григорий Федоров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849
Отец: Федор Петров
Мать: Елена Антонова
Упоминание
1853
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.203, оп. 745, д. 1666 (1853г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского благочиния за 1853 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1868
Дочь: Анисья Григорьева
Мать ребёнка: Евдокия Родионова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Родионова
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной кестьянин Хлебникова, И.Вейденгаммера, с 1844 г. дворовый А.И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1869