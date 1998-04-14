Гайнанов Камиль Магданурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1962
Дата смерти14.04.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.04.1998