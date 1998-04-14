Гайнанов Камиль Магданурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнанов Камиль Магданурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1962

Дата смерти

14.04.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.04.1998

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