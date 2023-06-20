Юферев Федот Моисеевич
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Дата рождения1839
Дата смерти15.02.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Юферев Моисей Федорович
Мать: Юферова Анна Терентьевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Коврижных Макриния Федотовна
Мать ребёнка: Лукерья Перфиловна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Смерть
15.02.1895