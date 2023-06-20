Юферев Федот Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юферев Федот Моисеевич

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи

Дата рождения

1839

Дата смерти

15.02.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Юферев Моисей Федорович

Мать: Юферова Анна Терентьевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Коврижных Макриния Федотовна

Мать ребёнка: Лукерья Перфиловна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Дыричи
Смерть
15.02.1895
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