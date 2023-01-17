Калужинова (Котельникова) Меланья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Калужинов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Калужинов (трубачев) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Калужинов (трубачев) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Калужинов (трубачев) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Калужинов (трубачев) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Калужинов (трубачев) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Калужинов (трубачев) Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно