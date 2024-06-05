Шальных Николай Герасимович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1904
Сын: Шальных Константин Николаевич
Мать ребёнка: Шальных (--) Зиновья Степановна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
02.07.1904
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
29.04.1905
Дочь: Шальных Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Шальных (Бархатова) Надежда Федоровна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
Неизвестно