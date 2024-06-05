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Шальных Николай Герасимович

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Шальных Герасим Спиридонович

Мать: Шальных (--) Гликерия Григорьевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шальных (--) Зиновья Степановна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.05.1904

Сын: Шальных Константин Николаевич

Мать ребёнка: Шальных (--) Зиновья Степановна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
02.07.1904

Жена: Шальных (Бархатова) Надежда Федоровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
29.04.1905

Дочь: Шальных Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Шальных (Бархатова) Надежда Федоровна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
Неизвестно

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