Савва Петрович
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728
Сын: Яков Саввич
Мать ребёнка: Марфа Игнатьевна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Марфа Саввична
Мать ребёнка: Марфа Игнатьевна
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Васса Саввична
Мать ребёнка: Марфа Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно