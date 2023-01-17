Савва Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савва Петрович

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Место рождения

Медведка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1701 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Петр

Мать: не указана

Медведка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Яков Саввич

Мать ребёнка: Марфа Игнатьевна

Медведка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Марфа Саввична

Мать ребёнка: Марфа Игнатьевна

Медведка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Васса Саввична

Мать ребёнка: Марфа Игнатьевна

Медведка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Медведка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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