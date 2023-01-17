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Захарин Иван Павлович

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Место рождения

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

23.10.1950

Дата смерти

06.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1950

Отец: Захарин Павел Андреевич

Мать: Захарина Анна Иосифовна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сутягина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Захарина Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Захарина Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Павел Иванович

Мать ребёнка: Захарина Екатерина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарина Екатерина Андреевна

Смерть
06.04.1985
Бреды, Брединский муниципальный район, Челябинская область
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