Захарин Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения23.10.1950
Дата смерти06.04.1985
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1950
Отец: Захарин Павел Андреевич
Мать: Захарина Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сутягина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Захарина Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарина Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарина Екатерина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1985
Бреды, Брединский муниципальный район, Челябинская область