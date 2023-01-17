Перминова (Головкина) Любовь Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова (Головкина) Любовь Афанасьевна

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Место рождения

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Головкин Афанасий Николаевич

Мать: Головкина Агафья

Мураши, Мурашинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перминов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Перминов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Сергей

Отец ребёнка: Перминов ?

Смерть
Неизвестно
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