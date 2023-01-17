Перминова (Головкина) Любовь Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Головкин Афанасий Николаевич
Мать: Головкина Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перминов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Перминов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов Сергей
Отец ребёнка: Перминов ?
Смерть
Неизвестно