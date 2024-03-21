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Романов Сергей Федорович

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Место рождения

Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.09.1910

Дата смерти

23.03.1944

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1910

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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Призыв на военную службу
01.07.1941
Шацк, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Попал в плен (военное)
16.07.1942
Миллерово, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Пропал без вести (военное)
?.09.1942
Последнее место службы: 617 стрелковый полк
Смерть
23.03.1944
Воинское звание: солдат Причина выбытия: Погиб в плену Лагерь: шталаг IV B Лагерный номер: 197446

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