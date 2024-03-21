Романов Сергей Федорович
Место рождения
Дата рождения25.09.1910
Дата смерти23.03.1944
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1910
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
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Призыв на военную службу
01.07.1941
Попал в плен (военное)
16.07.1942
Миллерово, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Пропал без вести (военное)
?.09.1942
Последнее место службы: 617 стрелковый полк
Смерть
23.03.1944
Воинское звание: солдат Причина выбытия: Погиб в плену Лагерь: шталаг IV B Лагерный номер: 197446